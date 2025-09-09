Há futuro para os CaLe? Afonso perdoa Miranda e esta já faz planos: «Tem tudo para dar certo»

No Big Brother Verão, Miranda e Afonso já fizeram as pazes e a concorrente revela que os dois são «muito parecidos» e que «têm tudo para dar certo». O ex-paraquedista também deu a sua opinião sobre a relação de ambos. Veja tudo.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!