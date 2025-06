«Há pessoas que não gostam que se mexa na porcaria!»: Luís Gonçalves exalta-se com concorrentes

No Big Brother, Lisa Schincariol teve de atribuir manjericos mordazes aos colegas e Luís Gonçalves foi um dos visados. «Sempre armado em vítima, com o olho a lacrimejar... para o público te salvar», dizia a frase.

Antes de o colega reagir, Lisa justificou: «Não considero que seja uma vítima, mas, visto que teve um grupo contra si...», disse. «Eu confrontei e há pessoas que não gostam que se mexa na porcaria», reagiu Luís, explicando que não faz nada para que o público tenha pena dele e o salve.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!