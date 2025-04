Há quem abandone os espaços da casa quando Nuno Brito chega? Saiba tudo

No Big Brother, durante o almoço de nomeados, os concorrentes comentam se consideram a sua nomeação justa e se esperavam estar nomeados. Inês Vilhalva assume de imediato que a nomeação dela é justa, por se ter isolado no quarto com Carina e Mariana. Inês recorda ainda que abandonava o quarto cada vez que Nuno Brito entrava

Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva juntam-se para o habitual almoço de nomeados, onde discutem os assuntos mais recentes da casa e quem poderá ser o expulso na próxima gala.

Veja também: Big Brother a ferro e fogo. Entrada de novos concorrentes causa o caos. Eis as imagens