Há um bando de abutres no Big Brother? Esta nova teoria parece unir dois antigos rivais

Na emissão do Especial do Big Brother, vemos imagens de uma conversa entre Nuno Brito e Luís Gonçalves. Cada vez mais próximos, os dois falaram sobre os colegas da casa e debateram: será que a amizade de Lisa Schincariol e Carolina Braga... é por conveniência? A nova teoria foi lançada. Luís recorda os seus primeiros tempos na casa mais vigiada do País e explica o porquê de só se ter aproximado mais de Carina. Nuno acha que Cavaco nunca se irá chatear com Carolina ou Diogo, e explica o porquê.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!