Há um concorrente que vai dormir na rua! Líder Manuel Cavaco toma decisões polémicas

No Especial do Big Brother, o líder Manuel Cavaco foi chamado ao confessionário para tomar decisões. Depois de escolher um envelope, saiu-lhe o desafio «escolha um concorrente para dormir no exterior». Manuel Cavaco escolheu Luís Gonçalves. «Para ver se refresca as ideias».

Depois, teve de escolher um concorrente para comer alimentos verdes durante 24 horas. Manuel Cavaco escolheu-se a si próprio.

Por último, o líder teve de escolher um concorrente para receber um cabaz de doces exclusivos. Manuel Cavaco escolheu Carolina Braga. Na sala, Manuel Cavaco anunciou as decisões que tomou.

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

