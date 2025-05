Há um novo alvo na casa do Big Brother? Luís Gonçalves parte em sua defesa, após acusações sensíveis de mulher da casa

No Big Brother, após a Gala conduzida por Cláudio Ramos, o anfitrião dá lugar à cadeira quente, em que os concorrentes são confrontados com perguntas. De repente, todas as atenções viram-se para Igor Rodriguez, que parece ter sido considerado o novo alvo da casa. A ser 'atacado' por todos os lados, Luís Gonçalves parte em defesa do colega, especialmente após Solange Tavares ter dirigido umas acusações mais sensíveis ao concorrente da Madeira. Carolina Braga intervém na conversa, e diz que Luís está a abrir a asa para colocar Igor e que é algo que dá jeito ao Luís. Veja todas as reações!

A gala deste último domingo foi recheada de momentos marcantes, e já deu muito que falar, visto que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. A expulsão surpreendente de Adrielle Peixoto e a curva da vida de Erica Reis foram alguns dos pontos altos da emissão.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

