Há um outro lado de Luís Gonçalves que poucos conhecem, e o concorrente já o revelou

No Big Brother, vive-se uma manhã intensa com Luís Gonçalves a discutir com Igor Rodriguez e Manuel Rodrigues. Após uma troca de argumentos intensa, Luís Gonçalves tenta terminar com o atrito, mostrando o seu outro lado. O Personal Trainer mostra-se divertido e até faz cócegas ao rival Igor.

Recorde-se que esta terça-feira, Luís também enfrentou Solange Tavares num momento insólito, que está a dar muito que falar. Solange criticou o concorrente por este estar a comer de boca aberta.

