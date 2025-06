Há um urso em perigo na casa do Big Brother. Concorrente tem plano insólito para tramar rival

No Big Brother, Manuel Rodrigues admite que tem um plano insólito para tirar Luís Gonçalves do sério. No meio de uma discussão, Manuel admite aos colegas que pensou no Stallone, o urso da filha de Luís. Apenas Lisa chama o colega à razão.

Será que Manuel vai colocar o plano em prática? O urso Stallone está em perigo.

Estes são os nomeados que estão em risco de expulsão:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

