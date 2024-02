Hélder Teixeira acredita que vai ser «comido» por Savate no jogo?

Há 3h e 23min

No Diário do Big Brother - Desafio Final, no corredor, o Hélder revela à Débora a sua leitura de jogo e garante estarem na mira do Savate. O Hélder relembra que o colega é um jogador e que estão a ser meras peças no seu jogo. Ao mesmo tempo, na sala, a Érica e a Ana Barbosa também comentam o jogo do veterano e criticam o posicionamento da Vina. Para a Ana, a colega podia ser melhor jogadora se não estivesse associada ao Savate, ao mesmo tempo, o Hélder afirma que a Vina só está naquele grupo por o considerar forte.