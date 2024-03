Hélder Teixeira em grande discussão com Barbosa: «Não dás cartas, não tens jogo»

Há 2h e 50min

No pós gala do Big Brother - Desafio, Érica volta a repetir que não sonha de noite para dizer de dia e acha que o que ouviu pode não ter sido bem por estas palavras, mas a sua interpretação foi que Savate tentou intimidar o Hélder.

Hélder garante que não disse que ficou intimidado, mas acredita que pode ter dito que houve uma tentativa de. Érica pede desculpa se não disse as palavras tal e qual como elas foram, mas o que o Hélder foi fazer foram queixinhas do Savate. Hélder diz que Ana é que lhe fez perguntas, não foi ele que chegou e começou a contar. Savate diz que nunca tentou intimidar Hélder e diz que quem joga, ao menos que jogue bem, já que tentaram enterrar o Hélder e tentaram também expulsar Érica. Fala para Ana e diz que o seu jogo foi básico. Hélder sai em defesa de Bruno e ao ataque a Ana, questionando se alguma vez o Bruno lhe fez questões sobre a Ana, garantindo que foi zero. Hélder começa a exaltar-se, referindo que não gosta destas cenas. Hélder diz que gosta de se exaltar.

O concorrente diz que dá jogo a Ana, dá-lhe cartas para ela jogar, mas Ana diz que assim, já não fala mais para ele e já não há cartas. Vina questiona qual o poder de argumentação que Ana tem. Bárbara questiona Ana se Hélder é traidor, porque foi tão amiga dele. Ana não quer responder.