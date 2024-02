Hélder Teixeira faz revelação inédita e deixa concorrentes em choque: «A T-shirt passa de namorada em namorada?»

Há 2h e 46min

No Big Brother – Desafio Final, o líder Bruno Savate escolheu Vina Ribeiro, Débora Neves e Hélder Teixeira para um lanche. Durante a conversa, os concorrentes falam sobre a camisola que Hélder utilizou para fazer uma homenagem à suposta namorada e faz revelação que deixa as colegas incrédulas. Bruno Savate assiste a tudo no confessionário e não controla o riso. Veja aqui!