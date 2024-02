Hélder Teixeira gera caos na casa com camisola polémica: «Eu amo a minha namorada»

Há 38 min

No Diário do Big Brother - Desafio Final, no jardim, o Hélder decide exibir orgulhosamente uma t-shirt que diz “I love my girlfriend” enquanto envia uma mensagem à princesa que diz ter cá fora. A Débora, apesar de negar, não consegue falar de outra coisa e critica as atitudes contraditórias do amigo. Também a Bárbara e a Vina criticam-no com bastante afinco, mas sem sucesso e no confessionário o Hélder assume que o que diz não se escreve.