Hélder Teixeira insiste que não está a mentir: «Querem fazer de mim parvo, mas de parvo não tenho nada»

Há 3h e 48min

Durante a gala do Big Brother - Desafio Final,Ana comenta com Érica, em sussurros, que agora é tóxica. Érica diz "és tu e eu". Érica diz que vai ficar calada, vai explodir quando tiver que explodir. Está farta desta palhaçada do "eu vou falar, eu vou falar", mas depois não fala um c*. Savate vai ao encontro de Hélder e diz que o tentou ajudar. Hélder diz que não gostou e refere que não tem nada contra André, mas sabe bem aquilo que disse e afirma que André pode ter percebido mal. André sentiu-se na obrigação de intervir, já que estava um impasse. André diz que foi pela verdade. Hélder diz que Ana o força para ele dizer coisas. Savate volta a dizer que sempre o ajudou. Savate diz que Hélder deixou-se enganar, foi um alvo fácil. Hélder sabe. Acha que tentam embrulhá-lo de tal forma para depois ele patinar, mas não há hipótese. Noélia, que ouve a conversa, diz que Hélder não precisa que o embrulhem, pois ele embrulha-se sozinho. Dá tiros nos pés a si mesmo. Hélder nega. Acaba por levantar o tom de voz, explicando que Ana lhe perguntou "Ele tentou-te intimidar? E disse não". Ana e Érica entram na discussão e a primeira diz que se ele não foi "com os porcos", depois continuam a conversa. Savate acalma Hélder, que diz a Ana para não ser maldosa. Diz que ela tem um feitio muito bravo, que lhe faz perguntas para o encurralar. Ana diz que ele só responde porque quer. Ana pergunta porque é que Hélder é leva e traz. Hélder diz que só conta se Ana o pressionar. Barbosa diz-lhe que ele pode tentar fazer aquilo que quiser, mas o resultado vai ser nulo. Érica exemplifica com Hélder como é que Savate o agarrou no pulso e o intimidou, depois disto Érica, dá outro exemplo onde Hélder deu a entender que Bruno o intimidou (um momento onde Bruno dá um encontrão a Hélder), Hélder vai desmentido e diz que Savate deu sim o encontrão mas que de seguida lhe perguntou se estava bem, “eu não disse ele intimidou-me outra vez.” Noélia vai rindo e acaba por dizer que se Hélder voltar a ser convidado para um programa que não aceite. Érica pergunta a Bruno qual é que foi o intuito do Hélder ao contar-lhe o sucedido, Bruno não responde e Érica insiste e o colega acaba por dizer que é algo que tem de ter uma conversa com o colega. Érica termina dizendo, “eu realmente vou te dar a taça outra vez”