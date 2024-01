Hoje às 00:20

No Big Brother – Desafio Final Extra, vemos e comentamos as últimas imagens, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Helena Isabel, Cinha Jardim e Sílvia Silva em estúdio e uma participação especial de Francisco Vale por videochamada. Helena Isabel critica a entrada de Bruno Savate na casa, considerando que está com uma «postura muito errada».