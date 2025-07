Hilariante: Concorrentes esmeram-se na prova semanal... e furam alguns tímpanos!

No Big Brother Verão, os concorrentes estão empenhados em cumprir com a prova semanal e têm sido momentos muito divertidos! Mas, prepare-se: eles cantam... e ferem alguns ouvidos. Veja tudo.

A casa do Big Brother Verão está ao rubro. Na passada segunda-feira, Daniela Ventura foi expulsa diretamente pelo Big, depois de uma intensa discussão com Bruno de Carvalho. Já nesta terça-feira, as protagonistas de um intenso desaguisado foram Kina e Catarina Miranda.

