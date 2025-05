Hilariante! Luís Gonçalves recusa-se a fazer 'conchinha' com Nuno Brito: «Daqui a um bocado estou como os outros dois...»

No Big Brother, Luís Gonçalves, Nuno Brito e Lisa Schincariol fazem a prova semanal quando ex-fuzileiro faz um desabafo: apesar de estar a cumprir o castigo de dividir uma t-shirt com o personal trainer, ele não quer - por nada - dormir em conchinha com o 'rival'.

«Para dormir? Não dá. Falei com o Big. Já viste o que era? Daqui a um bocado estou como os outros dois que andam a fazer conchinha o programa inteiro», atirou, referindo-se a Diogo Bordin e Carolina Braga. «Que dormem com os braços por baixo da cabeça e não sei o quê. Eu não me sentia bem. Não fui habituado assim. Mas se eles se sentem bem, a mim não me incomoda, mas eu não dormia assim. Agora cada um faz o que quiser, façam conchinha, mas não queiram pôr um gajo a fazer conchinha. Não venham para aqui…», acrescentou.

«Desde que não prejudiquem ninguém, amem-se! O mundo é de todos. O que interessa é o amor…», prosseguiu Luís, deixando Lisa e Nuno a rir do desabafo do colega.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

