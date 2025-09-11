Hilariante: Miranda engana Afonso. Toda a verdade por trás das perguntas de Jéssica

No Especial do Big Brother Verão, acompanhámos a reação dos concorrentes à dinâmica desta tarde. Durante um lanche, Jéssica Vieira foi desafiada a colocar perguntas indiscretas a Afonso Leitão. O que o concorrente desconhecia era que, na verdade, a autora das questões era Catarina Miranda.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
