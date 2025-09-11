VÍDEO SEGUINTE
Hilariante: Miranda engana Afonso. Toda a verdade por trás das perguntas de Jéssica

No Especial do Big Brother Verão, acompanhámos a reação dos concorrentes à dinâmica desta tarde. Durante um lanche, Jéssica Vieira foi desafiada a colocar perguntas indiscretas a Afonso Leitão. O que o concorrente desconhecia era que, na verdade, a autora das questões era Catarina Miranda.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição. 

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

