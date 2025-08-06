Hilariante! Nova prova mete concorrentes à prova... com gelados!

No Big Brother Verão, os concorrentes são postos à prova com um estendal de gelados. O primeiro a terminar, sem trincar o gelado, vence. Bruno, Afonso e Viriato são os três vencedores, que ganham acesso à prova do peixinho.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui