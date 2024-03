Hilariante! Savate gostaria de partilhar a final com Savate, Leandro, Rafael e Catarina? Assista ao momento

Ontem às 19:38

No Big Brother - Desafio Final, a atividade continua, desta vez, com o Savate a eleger o seu pódio. Como seria de esperar, o concorrente faz uso da ironia, e “para ganhar fácil” forma o seu pódio com “tubarões”: o Pedro Soá, o Leandro, o Rafael e a Catarina. Como é seu apanágio, ironicamente, o finalista tece largos elogios aos ex-concorrentes e agradece o que fizeram por ele.