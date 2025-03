Hilariante! Tente não rir com a «beta alternativa» do Big Brother a limpar os quartos

No Big Brother, Inês Vilhalva, a «beta alternativa» desta edição, confronta o seu pior pesadelo: tarefas domésticas. Já tinha assumido que não está habituada a fazer tarefas domésticas e isso nota-se quando limpa o quarto com Solange.

Enquanto varre, a Cascalense reclama muito visivelmente pouco familiarizada com as lides. Já Solange anda despachada a arrumar as coisas espalhadas pelo quarto e acaba a prometer que se for líder, vai por Inês a limpar o WC. Inês fica “chocadérrima” com a ameaça e avisa que, nessa semana, irá ficar muito doente porque nunca na vida irá limpar sanitas.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

