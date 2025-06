«Hoje lembrei-me dele e...»: Lisa Schincariol faz confissão inesperada sobre Nuno Brito após a sua expulsão

No Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, começamos por conversar com Lisa Schincariol, que é confrontada com imagens suas após a expulsão de Nuno Brito da casa. Lisa é chamada para virar a fotografia do ex-concorrente ao lado de Carolina e Diogo. Ao princípio, esta recusa-se, mas depois acaba por aceitar. Nesse momento, Lisa profere algumas palavras e depois vai sozinha para o jardim onde desaba em lágrimas.

Depois, Lisa revela que hoje, perante uma determinada situação, lembrou-se de Nuno Brito. Recorde-se que ambos viveram uma relação algo conturbada dentro da casa, entre o amor e o desamor.

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que culminou com a expulsão inesperada de Nuno Brito, que provocou grandes reações da parte dos concorrentes. Já em estúdio, Nuno usou o poder que conquistou e nomeou Carina Frias. Manuel Rodrigues é o novo líder da semana e nomeou diretamente Luís Gonçalves.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

