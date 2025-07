«Homens como tu conheço muitos (...) Usas as mulheres», Viriato recrimina Afonso Leitão

No Big Brother Verão, nem o sábado é dia de descanso. Viriato e Afonso envolvem-se numa forte discussão. O ator afirma que Afonso «precisa de babás« para o ajudarem no jogo, ao dizer que a Daniela entrou para o 'salvar'. Implacável, Viriato acrescenta ainda que o militar só sabe usar as mulheres e agora que tem a Daniela já 'descartou' Catarina Miranda.



Esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar o Big Brother Verão já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

MANUEL MELO – 761 20 20 10

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

