Houve ou não beijo entre Catarina Miranda e Afonso Leitão? Rumores geram caos na casa

No rescaldo da intensa discussão após o Especial do Big Brother Verão, Daniela continuou visivelmente exaltada e desabafou com Viriato e Afonso, afirmando que Catarina Miranda conhecia bem os seus limites e, ainda assim, escolheu ultrapassá-los.

Do outro lado, Catarina manteve a postura provocadora e garantiu que Afonso trocou carinhos consigo, chegando mesmo a dizer que ele lhe afirmou que a "partia toda". Mais tarde, Ana procurou Miranda para uma conversa privada, onde afirmou ter a certeza de que não houve beijo entre ela e Afonso. Catarina não confirmou nem desmentiu, mas garantiu que existiram toques e carícias.

A conversa ganhou nova dimensão com a entrada de Jéssica, que repreendeu Catarina por ter usado a expressão "ir para a cama", referindo-se a Afonso e Daniela. Paralelamente, Viriato aconselhou Daniela a não se deixar envolver neste enredo, reforçando que, na sua opinião, ela "tem classe".

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

