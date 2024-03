Houve ou não beijo entre Érica e André? As imagens inéditas que não viu durante a gala

Hoje às 18:08

No Big Brother - Desafio Final, fepois de verem a VT "MAS TAMBÉM HÁ AMOR - PARTE 2", Érica conversa com Ana e questiona a Ana do porquê dela ter dito "as p*tas não beijam na boca", e Ana mostra-se indignada, dizendo que não sabia disso. Érica diz "se fosse para isso, não havia cá..." não terminando a frase. Depois instala-se um ambiente bastante tenso na Sala e a Bárbara ri-se.

Depois, Érica continua a comentar com Ana Barbosa que André veio para cima de si, e que estavam tapados e que não se viu. Érica diz que disse “um beijo”, como se ela ficasse com sentimentos… E que a questão é ele estar a negar que não houve beijo. A madeirense afirma que se levantou da Casa de banho por causa do que ele disse. Érica diz que André mandou uma “grátis” porque disse “não me arqueies a sobrancelha porque não sou o Bernardo Girão”. Érica atira que não quer acreditar que ele tenha noção do que está a fazer, e Ana diz que lhe está a custar muito. Érica diz que “eu não dou mais um passo Ana”. Érica afirma que deram um beijo e “depois meteu a mão, e que só não foi mais porque ela disse que não! A concorrente afirma que não fica feio para si, mas claro que ela é a ressabiada”. Enquanto isso, Savate comenta que André estava a tentar fazer casal e atira "depois eu é que não tenho argumentos", e Noélia diz que não tem argumentos é ele e Savate diz que se viu nas imagens ele a beijar a Érica. Vina diz que André não precisa de mentir e Bárbara atira que está surpreendida Érica diz que ninguém viu devido "à maneira que foi”. Entretanto André regressa do confessionário para a Sala, e está um ambiente de cortar à faca. Érica atira que "isto é o vale tudo menos arrancar olhos" e André olha a colega mas não responde. Bárbara diz que André poderia ter evitado isto e ele questiona-a "onde é que viste um beijo?" e Bárbara diz que não é preciso ver um beijo para perceber e André responde "tens duas verdades, acreditas numa delas" e a amiga responde que não tem nada a ver com isso. E afirma que "ela não ia estar a inventar que houve um beijo". Bárbara afirma que se houve ou não, é-lhe igual ao litro mas que um deles está a mentir. André afirma que assume tudo o que faz e que não lhe deu nenhum beijo de língua. Hélder afirma que acredita no André e Vina interroga André do porquê da Érica ter dito a frase "as p*tas não beijam na boca" (FB VT) e ele afirma que respondeu “Oh Érica mas nós demos algum beijo?”. André afirma que quando se apercebeu que ela tinha um carinho especial, se afastou, e Vina responde que eles hoje tiveram próximos o dia todo, e ele diz que falaram como dois amigos. Ana diz que ele não tem que justificar nada a ninguém e que não se vê um “enrolanço” e que não entende muito bem. Savate interrompe e diz que se ve um beijo na boca e André continua a dizer que não se vê nada disso, que foi apenas na bochecha. Ana afirma que a frase que Érica disse de "as p*tas não beijam na boca" é horrível e Savate diz que Ana fala nas costas e Ana diz que não tem problemas em lhe dizer na cara e o nortenho diz "nota-se perfeitamente" e que a frase da concorrente ao dizer aquilo, é o confirmar que houve um beijo.

Bárbara diz que lhe ele disse que houve beijo e André diz que Érica foi irónico ao dizer “não, não demos” e Vina diz que ela questionou e Ana pergunta se ele lhe dizia a verdade ou não, ao que o amigo afirma que lhe contava a verdade mas que não vai assumir algo que não fez. Ana Barbosa diz que a madeirense afirmou que ele lhe deu um beijo com língua e André diz “esquece”...