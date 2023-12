Há 2h e 9min

Após o despertar na casa do Big Brother, o líder André informa o Hugo e a Iasmim de que pretende que todos façam uma pausa na prova semanal para cumprirem com as tarefas domésticas.

No entanto, os dois discordam do colega e despacham-no para poderem dançar. Momentos depois, o Hugo critica a decisão do líder atirando que está desiludido com o amigo e, no confessionário, afirma que o colega deve estar ressabiado por ter menos passos que ele.