Há 2h e 2min

No Big Brother, Hugo Andrade reage ao facto de ter sido o primeiro nomeado salvo desta semana, o que significa que se junta a Joana Sobral e Francisco Monteiro como finalista desta edição. Após ser felicitado por Joana e André Lopes, o concorrente acaba por fazer uma retrospetiva do seu percurso e não contém as lágrimas.