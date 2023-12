Há 2h e 32min

No Big Brother, Francisco Monteiro e Márcia Soares têm sido uma montanha-russa de emoções dentro da casa. Ultimamente, os dois têm-se mostrado mais próximos, mas com algumas ironias pelo meio. No quarto, Márcia pediu «mimutas» a Francisco Monteiro e os dois ficaram em «conchinha». Hugo entrou e deu vários conselhos aos dois concorrentes.