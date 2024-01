Há 2h e 59min

No Big Brother – Desafio Final – A Semana, Joana Sobral e Hugo Andrade, ex-concorrentes do «Big Brother 2023», apresentam uma emissão especial com as imagens mais marcantes da semana na casa mais vigiada do País, com muita energia e boa disposição. Hugo comenta com Joana que a imagina dentro desta casa, uma vez que tinha discussões parecidas com Francisco Monteiro.