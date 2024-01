Hugo Andrade recorda discussão acesa com Joana: «Na minha vida não tenho de levar com isso»

Há 2h e 43min

Hugo Andrade foi o segundo classificado do Big Brother. Na sua primeira entrevista após o reality show, o ex-concorrente mostrou-se orgulhoso da sua prestação e admite que foi das melhores experiências da sua vida. Manuel Luís Goucha, espectador assumido do reality show, admite que fez muitas chamadas para Hugo ganhar o programa e mostrou as provas no telemóvel: «Posso morrer feliz», reagiu Hugo.

O apresentador confessou que estava numa passagem de ano, mas que ainda assim conseguiu votar.

Sobre a vida de Hugo:

Hugo recorda uma infância marcada pela ausência do pai, depois do casamento com a mãe não ter durado muito tempo. Mãe que refez a vida amorosa mas Hugo não tem boas memórias do padrasto, uma vez que terá sofrido maus-tratos. Hugo tem um irmão mais novo e assume que era este quem levava com as suas frustrações. Tem na avó a sua maior referência familiar.

Hugo não queria assumir a sua homossexualidade por ter medo da rejeição. Contudo, com exceção do pai, a família reagiu da melhor forma e hoje é muito amiga de João, o namorado de Hugo. Ele que veio ao nosso programa para comentar a prestação do namorado, depois de ter sido uma das vozes mais ativas no apoio a Hugo.