Há 3h e 14min

No «Dois às 10», recebemos Hugo Andrade, o segundo finalista do Big Brother 2023, que entrou de mãos dadas com Francisco Monteiro na gala final do programa. O concorrente confessa que ainda está em «modo Big Brother» e explica-nos porquê. O nosso convidado revela que o namorado João é fã de reality shows e diz, ainda, que achava que só iria ficar um mês na casa.