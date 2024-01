Há 3h e 27min

No «Dois às 10», recebemos Hugo Andrade, o segundo finalista do Big Brother 2023, que entrou de mãos dadas com Francisco Monteiro na gala final do programa. O concorrente fala-nos da sua relação com Zaza, o vencedor do reality show. Sobre não ter ganho, o nosso convidado admite: «Eu aprendo a viver bem com as derrotas».