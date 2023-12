Hoje às 02:35

No Big Brother, Iasmim Lira termina a noite triste. A concorrente faz parte do leque de nomeados e não esconde o receio de sair. Ao entrar no quarto para dormir, Iasmim Lira recebe um abraço de André que a tenta animar. Também Francisco Monteiro lhe dá o seu apoio. Veja aqui