Ontem às 11:24

No «Dois às 10», recebemos Isabela Lira e Isadora Lira, mãe e irmã da de Iasmim Lira, concorrente do «Big Brother». A nossa convidada reage ao momento da curva da vida de Iasmim, quando esta fala do abandono do pai biológico e o seu amor pelo pai que a criou. A mãe da concorrente recorda como é que Iasmim reagiu ao conhecer o respetivo progenitor.