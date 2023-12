Iasmim reage a polémicas com Soraia. Veja aqui!

Hoje às 11:20

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Iasmim Lira, para dar a sua primeira entrevista depois de ser a menos votada pelo público português e abandonar a casa do Big Brother. Antes de Iasmim reagir a algumas das suas imagens mais polémicas (algumas delas envolvendo Soraia), Cláudio Ramos questionou a ex-concorrente sobre uma possível amizade fora do programa com Soraia Rodrigues, ao que esta responde, sem qualquer dúvida: «Não pretendo ser amiga dela».

Iasmim acabou por recordar o momento em que a associaram a André Lopes, sugerindo poder haver uma aproximação e alguma química entre os dois. A ex-concorrente ficou insegura em relação a isto, pois tem namorado cá fora e temeu a reação do público sobre isto. Aproveitou o momento para pedir desculpas a Cristina Ferreira, pois nessa gala, ficou muito nervosa e acabou por se arrepender da sua postura: «Excedi-me um bocadinho na gala». Saiba mais:

Um dos grandes temas desta edição do reality show da TVI tem sido a relação de amor/ódio entre Francisco Monteiro e Márcia Soares. Iasmim sente que é possível que Márcia possa envolver-se com Francisco Monteiro. Basta ela querer que Zaza não vai dizer que não. Iasmim revelou ainda, para surpresa dos apresentadores, que ouviu algumas conversas à noite, entre os dois, que revela que depois do programa, há chances de Monteiro e Márcia viverem algo entre si. Saiba tudo:

A gala do Big Brother ficou marcada pela expulsão de Iasmim Lira e pela atribuição de um passaporte para a final. Joana Sobral foi a grande sortuda, tendo já garantido um lugar no grupo de finalistas, que ainda se vai formar.

Dentro da casa, o passaporte para a final gerou reações díspares: Joana gritou eufórica e Francisco Monteiro abandonou a sala, visivelmente irritado. Veja o momento.

Francisco Monteiro ficou indignado com as escolhas de alguns colegas da casa durante a gala, admitindo sentir-se «tremendamente injustiçado».

