Iasmin Lira chora pelo pai: «Já não o vejo há muitos anos...»

Hoje às 17:43

A luso-brasileira fala do padrasto que considera seu pai e emociona-se ao recordar momentos com o familiar. Fala do progenitor e relembra o momento em que o conheceu.

Conta-nos quando percebeu que este não era o pai biológico e explica porque nunca te desejo de conhecer o progenitor. Apesar disso, teve oportunidade de estar na presença deste e conta-nos como se sentiu e do que falaram.

Terá Iasmin Lira guardado magoa em relação ao pai biológico? A ex-concorrente do «Big Brother» responde.

Reveja aqui momentos da luso-brasileira dentro da casa do «Big Brother».