Igor Rodriguez em choque ao receber críticas das pessoas mais próximas. Veja a reação

No Big Brother, questionado pelo Big Brother, o Micael destaca a Adrielle como a concorrente da equipa verde que aponta o dedo, mas não gosta que o façam consigo, justificando que entrou a pés juntos com o Igor. A Solange acusa a Adrielle de referir que tem sempre posicionamento, no entanto, não vê jogo nenhum por parte da brasileira. A Sara e a Lisa apontam o nome do Igor, referindo que o concorrente tem dificuldade em aceitar críticas e tem a necessidade de atacar. O Manuel Cavaco destaca a Adrielle por não se posicionar em todas as situações e por não aceitar críticas construtivas. A brasileira contesta que não vai aceitar críticas de alguém que não contruiu nada para si, defendendo que se sente sempre atacada.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

