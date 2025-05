Igor Rodriguez limpa a casa de banho com uma simples escova de dentes

No Big Brother, Igor Rodriguez inicia a tarefa que lhe foi atribuída pelo anfitrião no programa Especial. O madeirense começa a limpar os azulejos da casa de banho usando apenas uma simples escova de dentes. Veja aqui o momento.

Saina mais sobre Igor Rodriguez:

Natural da Ilha da Madeira, filho de pai venezuelano e mãe lisboeta, tem três ocupações: é motorista de turismo; trabalha ao sábado numa barbearia; e ao domingo é jogador de futebol. Considera-se vaidoso, descontraído e muito fiel, embora os amigos o descrevam como mulherengo.

Neste momento está solteiro, garante que são mais as raparigas que o abordam do que o contrário. Acredita que vai ser um concorrente divertido. O grande desafio na casa será trabalhar com os outros na limpeza e arrumação.