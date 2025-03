Igor Rodriguez: o «playboy» madeirense cuja participação é uma homenagem ao irmão que já partiu

Natural da Ilha da Madeira, filho de pai venezuelano e mãe lisboeta, tem três ocupações: é motorista de turismo; trabalha ao sábado numa barbearia; e ao domingo é jogador de futebol. Considera-se vaidoso, descontraído e muito fiel, embora os amigos o descrevam como mulherengo.

Neste momento está solteiro, garante que são mais as raparigas que o abordam do que o contrário. Acredita que vai ser um concorrente divertido. O grande desafio na casa será trabalhar com os outros na limpeza e arrumação.

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.