Igor Rodriguez teve conversa com Luís Gonçalves e contou tudo a Nuno e Carolina: «Venho partilhar informações com vocês»

Na Zona do Líder, Carolina Braga e Nuno Brito falam sobre Luís Gonçalves. Nuno conta que tudo o que Luís diz que ele é, na verdade, é o que o ex-fuzileiro revela ser. Adianta que Luís diz respeitar os colegas, mas não é isso que acontece. Carolina conta que teve uma conversa com o colega e combinaram ver como as coisas correm daqui para a frente.

Em seguida, Igor Rodriguez interrompe os colegas e afirma que tem informações para partilhar com ambos. Conta a Carolina Braga e Nuno Brito a conversa que teve com Luís Gonçalves e Adrielle no Quarto Amarelo. Nuno, ao ouvir o colega, afirma que o ex-fuzileiro o quer apanhar na curva, mas isso não irá acontecer. O concorrente adianta que não percebe o que Luís quer de si, mas que não faz questão de conversar com o colega até que ele saiba o que é educação.

Igor intervém e conta que Luís lhe disse que teve de apontar os erros de Nuno por este ser Líder. O personal trainer refere que tem muita curiosidade em saber a história de Luís “para ver a tal bagagem” e atira: “Ele vale zero”. Nuno ainda adianta que Lisa e Luís ainda não tiveram uma discussão porque a colega brinca com as situações para não se chatear.