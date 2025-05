Imagens exclusivas. Solange Tavares chora de «raiva» na casa de banho

No Big Brother, Solange Tavares volta a desentender-se com Nuno Brito, de quem já foi amiga e agora é inimiga. Depois de uma troca de argumentos e acusações, Solange chora de raiva e mostra-se muito abalada. Solange vai mais longe e admite sentir «ódio» do colega.

Veja aqui o vídeo!

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.