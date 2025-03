Imagens inéditas: O momento entre Mariana, Sara e Ana que fez Érica perder as estribeiras

No Extra do Big Brother, mostramos as imagens inéditas do que aconteceu durante o intervalo e que levou Érica Reis a perder as estribeiras. Mariana Costa, Sara Silva e Ana Neto conversavam no quarto e Érica entra a meio querendo saber o que estavam a falar. Quando Sara ia explicar, Mariana impediu-a e Érica não gostou de ser excluída da conversa. Já na sala, Érica mostrou a sua indignação e Ana repreendeu-a por achar que não devia queixar-se ali, gerando uma discussão entre as duas. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.