Imitações e gozo total: Carolina Braga provoca Luís Gonçalves e este reage: «Queres que eu perca a cabeça»

No Big Brother, a casa está a arder. Carolina Braga e Diogo Bordin imitam Luís Gonçalves e o ex-fuzileiro perde a cabeça.

A jovem de Cascais acusou-o que ter falta de educação, mas continuou a provocar o colega. «Alguém está a ficar descontrolado... que interessante», disse. «Era isso que tu querias, que eu perdesse a cabeça. Tu és provocadora, és perigosa, e depois vais fazer papel de vítima», atirou Luís.

As provocações continuaram. Veja o vídeo da tensão.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!