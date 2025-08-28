Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostra-se ‘roída’ de ciúmes ao ver Jéssica Vieira e Afonso Leitão a prepararem a festa. O olhar de Catarina Miranda não esconde o seu incómodo. Recorde-se que Afonso Leitão e Jéssica Vieira terão de estar ‘inseparáveis durante 24H, dado que aceitaram participar num desafio secreto.
Veja o vídeo.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
