Imperdível: Ana Barbosa canta ‘Holyday, celebrate’ e diz que esta semana está de férias

Há 2h e 35min

No Última Hora do Big Brother, assim que a Gala termina, Barbosa comenta com Érica que esta semana está de férias, já que Vina disse que não ia fazer nada quando Barbosa fosse líder, portanto, também não vai fazer. Érica pergunta se Vina disse mesmo isso, Barbosa responde que ouviu muito bem, "não faço nada", e esperava mesmo que Vina fosse líder, e canta "Holiday". Aproveita também para agradecer ao público por ter sido a primeira salva da noite. Barbosa comenta que não está contente por António ter sido expulso mas ironiza e diz que entende que o público queira ver mais do mesmo, referindo-se a Débora, no entanto, vai fazer diferente e vai dar paz ao senhor... a não ser que apareça mais um casaco rasgado, ou uma calças, ou uma camisola, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isto, Débora salta no quarto, celebrando a sua permanência no programa. Barbosa muda o tema de conversa para André e comenta com Érica que percebeu logo o que o concorrente foi fazer para o confessionário, diz que esta troca de nomeações já aconteceu na sua edição, Érica concorda e diz que agora é que se vai ver quem André meteu... uma vez que a roda também interfere nas escolhas mas amanhã é que vão saber como tudo ficou.