Imperdível. Catarina Miranda dá recado a Afonso e fala em “viver juntos”

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão protagonizaram um momento tenso por causa das limpezas do quarto. Durante a troca de palavras, Miranda acabou por lançar uma frase inesperada e cheia de segundas intenções: «Começa-te a pôr fino para quando fores para minha casa.». Saiba tudo.
As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!