Imperdível! Catarina Miranda e Kina numa forte discussão em pleno direto

No Diário do Big Brother Verão, Iva Domingues passa a emissão para a casa mais vigiada do país para assistirmos a uma nova dinâmica da casa, que levou a algumas discussões. Catarina Miranda e Kina voltam a envolver-se numa forte discussão, com Miranda a acusar a colega de querer comprar uma guerra consigo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

