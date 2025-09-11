Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas

No Big Brother Verão, o soberano brinda com os finalistas e relembra momentos icónicos da edição. Os concorrentes ficam nostálgicos e recebem, comovidos, as palavras do Big Brother.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

