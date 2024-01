Imperdível! Sandra Sousa conta sonho «picante» que teve na Casa dos Segredos e soma gargalhadas!

Há 3h e 28min

No «Em Família», Sandra Sousa, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, comenta os acontecimentos recentes da casa do Big Brother. «Estar lá a viver com esta tensão toda... acho que é um bocadinho exagerado. Acho que é preciso um bocadinho de leveza neste tipo de programas». A ex-concorrente revela se gostaria de entrar ou não no programa. A nossa convidada protagoniza um momento hilariante ao recordar um sonho «picante» que teve dentro da Casa dos Segredos.