Implacável com Viriato, Miranda deixa ameaça no ar?: «Esta semana tratarei do resto»

No Big Brother Verão, o anfitrião dá início à cadeira quente, após mais uma gala intensa. Catarina Miranda "vira-se" para Viriato Quintela e acusa o concorrente de, assim como outros, ter passado pelos "pingos da chuva" e acha que caso as coisas tivessem tomado outro rumo, não teria sido Bruna a expulsa, mas antes, Viriato. No final, a concorrente de Almeirim parece deixar uma "ameaça" no ar e acusa o concorrente de já se ter "enterrado".
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!