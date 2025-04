Implacável, Teresa Silva afirma: «Sim, o Nuno condiciona o jogo, e sim, o Nuno silencia os colegas»

No Big Brother, no "Última Hora" conduzido por Maria Botelho Moniz, assistimos a imagens em direto do anfitrião, que se mostra implacável com os concorrentes. Ainda sobre o polémico almoço de alguns concorrentes onde estes comentaram o físico de algumas mulheres da casa, o tema adensa-se novamente. A comentadora Teresa Silva mostra-se implacável com o Nuno Brito, e acusa-o de este ter condicionado a opinião dos colegas. Zé Lopes também comenta o sucedido: «Nuno e Dinis acabaram por cavar ainda mais a sua sepultura.»

Carolina desafia os colegas a dizerem-lhe defeitos e qualidades que, na visão de cada um, ela tem.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

